豐原森巴嘉年華11月4日登場！

鳳吟舞團表演熱情的森巴舞。（記者歐素美攝）

2017-10-25 13:29

〔記者歐素美／台中報導〕豐原森巴嘉年華將於11月4日下午1點半在豐原火車站西側站前廣場登場！籌備主席五都大飯店總經理劉欣儒表示，今年參與隊伍從去年的5隊擴增為11隊，預計將有約200人參與；豐原廟東復興商圈並配合印製兩萬份「豐原護照好好玩」，民眾持護照到特約商店消費，有機會獲贈小禮物及參與抽獎等活動，好康多多。

台中市政府經發局主秘蔡珍珍表示，豐原森巴嘉年華今年第2年舉辦，為2018花博暖身，也行銷豐原；市議員陳清龍指出，水岸花都工程明年完工，地方並爭取將部分花博場館設在豐原，商圈也團結舉辦豐原森巴嘉年華活動，希望能帶動豐原區觀光，嘉惠商家。

台中市觀光旅遊局旅遊行銷科長曹忠猷表示，豐原森巴嘉年華一年比一年盛大，希望每年都能舉辦，而且愈辦愈好，帶來更多觀光客。

劉欣儒說，今年參與嘉年華的團體包括豐原慈濟宮、豐陽及豐南國中社團、台中鳳吟舞團、舞動新世界、大坑國小、WASSA FOLI非洲鼓團，還有麗寶樂園的特技及太平洋百貨的香蕉人人偶舞，除了在地團隊，並邀請遠道而來的龍潭藝術家族文化森巴鼓隊及基隆壯觀社區發展協會森巴舞團，共襄盛舉，參與踩街遊行表演。

配合活動舉行，豐原廟東復興商圈並發行「豐原護照好好玩」，網羅豐原周邊景點、購物及小吃等，優惠期長達1年，民眾消費加蓋戳章，滿額即可獲贈專屬紀念胸章及摸彩券，有機會抱回高級電子琴及烏克麗麗等獎品。豐原廟東復興商圈主委吳俊和表示，「豐原護照好好玩」，今年共印製兩萬份較去年增加一倍，參與商家也比去年多。

豐原森巴嘉年華，遊行路線從火車站繞行豐原廟東復興商圈，以串連起在地店家及企業團體。

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