泰山獅王節11/4爭霸 今年尋找「花獅女孩」

泰山獅王節將於11月4日舉辦獅王爭霸賽。（記者葉冠妤攝）

2017-10-25 12:49

〔記者葉冠妤／新北報導〕邁入第11年的新北市泰山獅王節，來自全國的菁英獅隊即將於11月4日齊聚泰山角逐獅王寶座！今年首度融入街舞流行元素，邀請黎明技術學院、莊敬高職、南強工商隊伍開場揭序幕；今年更特別尋找「花獅女孩」，活動當天頭戴花飾的11歲孩童，拍照上傳臉書就有機會獲精美小禮。

每年獅王節重頭戲的「獅王爭霸」，分成少年組與社會組，8支社會組的隊伍中，以台南雄威館最年輕，團員平均年齡16、17歲，團員林志隆說他每天放學後至少都要練5、6個小時，希望這次比賽能有好的成績。

除了緊張刺激的獅王爭霸戰，還有「醒獅八法猜猜看」表演，由參賽隊伍演繹醒獅八法，讓民眾了解獅子的的「喜、怒、哀、樂、驚、奇、疑、慮」，讓民眾進一步瞭解舞獅高樁賽中獅子的型態與表情，即日起邀請民眾一起到獅王節臉書粉專看影片，猜猜看獅子的各種神情。

獅王文化節另舉辦「尋找花獅女孩」活動，號召年紀11歲孩童在11月4日活動當天，頭戴花飾於現場拍照上傳至粉絲專頁，就有機會獲得精美小贈品；「獅在有趣樂活嘉年華」活動，則有獅王攝影回顧展、手做DIY、集章換限量紀念品、趣味弄獅體驗及美食攤位等。

相關訊息可上網查詢或電洽（02） 2909-9551分機1400胡先生。