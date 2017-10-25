「桌球嬌小不好控制」張花冠嬌嗔笑趴球桌上…

嘉義縣長張花冠為追球，趴在球桌上。（記者林宜樟攝）

2017-10-25 12:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣第42屆縣長盃公務人員桌球錦標賽今天在嘉義縣立體育館開幕，嘉義縣長張花冠到場開球，頻頻揮空，笑到趴在球桌上嬌嗔「桌球嬌小不好控制」。

張花冠、朴子市長王如經及教育處長王建龍等主持開幕儀式，張縣長表示，健康是一切根本，想要擁有健康的身體，運動就是最有效的方式，不僅要孩子動起來，成人更需要運動，對公務人員來講，平常為縣民服務，也要利用時間運動一下，鍛鍊身體。

張花冠與王如經開球對打，她的球技平平，不斷揮空打歪，為追求還趴到球桌上，讓在場觀眾笑翻。

今年報名團體賽隊伍達到46隊，參與人數超過500人，選手們交流球技，展現各鄉鎮市熱情，今天起展開二天比賽，團體賽分機關男、女生甲、乙組，個人賽部份有單打、雙打及男女混合雙打，還有機關首長單打，歡迎民眾到縣立體育館觀賞比賽，為選手們鼓勵加油。

嘉義縣長張花冠打桌球。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠打桌球。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠打桌球。（記者林宜樟攝）

嘉義縣縣長盃桌球錦標賽今天開打。（記者林宜樟攝）