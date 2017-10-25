澎湖簽合作備忘錄拚反毒 結合旅館民宿宣傳

2017-10-25 12:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「以前視為犯人的毒癮患者，現則當作病人」，台灣澎湖地方法院檢察署檢察長鄭鑫宏，今日在澎湖毒品戒癮治療計畫合作備忘錄簽約儀式中如此表示；同時也公布澎湖地區緝毒、反毒、戒毒宣導立牌啟用，放置在民宿旅館櫃檯。

今日的簽約儀式，由澎湖地檢署與澎湖縣政府、議會合作舉辦，縣長陳光復、議長劉陳昭玲、衛生福利部澎湖醫院副院長王悟師、警察局長劉祥浤、衛生局長陳淑娟、澎湖縣調查站主任考掄元、澎湖縣民宿發展協會理事長莊麗珠、澎湖縣旅館商業同業公會理事長鄭雋孜等人都到場，宣示打擊毒品犯罪的決心。

根據澎湖縣毒品防制中心資料，今年列管個案數截至10月底止，計有47人，執行戒癮治療者14人，其中1人配合美沙冬替代治療，但因為澎湖民風保守，仍有許多毒癮者擔憂曝光，前往台灣本島或避諱求醫協助，王悟師保證全程保密；隨後由鄭鑫宏、陳光復及王悟師共同簽署戒癮治療合作備忘錄。

另外針對澎湖旅館民宿蓬勃發展，時傳部分遊客利用住宿知名開轟趴，澎湖地檢署為營造無毒家園，設計反毒戒毒宣傳立牌，將放置在各民宿及旅館櫃檯，並呼籲業者加入防治尖兵，發現異狀或臭味立即通報相關單位處理，同時分工由縣警局、調查站及地檢署擔任緝毒工作；澎湖縣政府衛生局及衛福部澎湖醫院則負責治療戒癮方面，雙管齊下解決毒品氾濫問題。

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