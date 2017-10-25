重陽敬老逛動物園 「林旺爺爺」百歲冥誕

林旺爺爺的標本陳列在動物園的教育中心。（台北市立動物園提供）

2017-10-25 12:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕本週六就是重陽節，恰巧是台北市立動物園遷園木柵31周年園慶，動物園舉辦一系列保育活動，10月29日當天早上安排「大象保育暨尊親敬老活動」，下午則有琳瑯滿目的「生生不息保育園遊會」市集，隨著夜幕低垂，登場的則是刺激有趣的「海嘯Zoolloween吧！」，欣賞精心妝扮的萬聖節走秀，動物園教育中心目前展示「林旺爺爺」標本，遊客離園前別忘了來打聲招呼。

亞洲象「林旺爺爺」1954年進入立圓山動物園，與當時年僅6歲的母象「馬蘭」作伴。1986年動物園由圓山遷至木柵，夫妻倆入住木柵新居，今年適逢「林旺爺爺」100歲冥誕，與「馬蘭奶奶」在動物園裡共同生活了將近50年的歲月裡，伴隨著許多人成長。

動物園指出，10月28日上午9點到中午12點舉辦「大象保育暨尊親敬老活動」，地點在動物園大門廣場，規劃生動好玩的大象保育知識駐站，由解說人員介紹大象的食、衣、住、行及大象訓練，另外有「銀髮好讚‧樂活照護」長者居家與健康服務諮詢、「手做大象手套」DIY活動及結合尊親敬老圖案的大象藏書票拓印等。

為了慶祝動物園遷園31周年園慶，活動當天下午4點半將由動感十足的非洲鼓打頭陣熱鬧開場，還有動物布偶帶動唱及動物園保育成果紀錄片欣賞等。萬聖節變裝走秀，也將在下午5點半開始進行到晚上8點。園方表示，當天動物園開放至晚上9點，4點後開放30元星光票進場及教育中心免費入場。