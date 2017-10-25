世界網紅吃台北美食 木下佑香親製小籠包喊難

日本大胃王女神木下佑香。（記者黃建豪攝）

2017-10-25 12:01

〔記者黃建豪／台北報導〕為了搭上網紅熱潮行銷台北，台北市商業處找來日本大胃王女神木下佑香、世大運美國跆拳道女選手莎曼瑞等世界各地13位網紅，YouTube平台總發聲量超過1000萬，將在台北展開5天4夜的台北美食環遊世界之旅，今天上午首站來到鼎泰豐台北101店，讓網紅體驗手作黃金比例的18摺小籠包，盼藉由網紅人氣讓世界更認識台北。

因應台北市的多元飲食文化，邀請網紅參加的台北美食環遊世界之旅，5天行程將依序以台北航空（鼎泰豐、101觀景台、龍山寺）、日韓航空（紀州庵、菊元日式料理、三元花園韓式餐廳）、歐陸航空（金色三麥、大稻埕、德國啤酒節）、美墨航空（艾迪墨西哥餐廳、天母萬聖節）、南洋航空（台北清真寺、台北泰）為5大主題。

13位網紅則以在台發展多年的黑素斯當地陪，找來莎曼瑞、木下佑香、阿福Thomas、Caroline、CASETx、DonDay、Nosalty、Koichi、MartinWidenka、Mira's Garden、Samery Moras、snappy hk，每天簡單學英文號召世界各地的粉絲邂逅台北。

美食之旅首站在今天上午到鼎泰豐台北101店，讓網紅換裝親手捏製小籠包。木下佑香受訪表示，雖然非常難製作，但也非常開心。阿福Thomas則說，他是上海女婿，在上海總是吃小籠包，但動手做還是第一次，師傅動作非常快，只能笨手笨腳跟著做，之後特別想逛台北的夜市，因為那在上海也很有名。