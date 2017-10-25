立院初審長照法人條例 機構財報須公開

2017-10-25 12:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕為規範住宿型機構設立、組織與管理，立法院社福及衛環委員會今初審通過「長期照顧服務機構法人條例」草案，須交黨團協商。初審條文明定，機構法人登記財產總額及該法人所設立機構之年度收入達3千萬以上者，財務報告應經會計師查核簽證，機構法人財務報告也須主動公開；長照機構轉型部分，明定「長照顧服務法」第62條規定之長照有關機構，應於該條例施行後五年內，登記為長照機構法人。

至於對長照機構法人管理及監督，機構財團法人董事會組成及對公益監察人規範，機構法人捐贈規範，及罰則等重點條文，仍未有共識，保留送協商。

為長照產業發展與及留才攬才，初審條文明定，機構財團法人應提撥前一會計年度收支結餘10％以上，辦理研究發展、人才培育、長照宣傳教育等；另應提撥10％以上，辦理社會福利、提昇員工薪資待遇及補充短缺人力。

初審條文並明定長照財團機構法人須公開資訊，尚包括捐助章程、董事及監察人姓名、年度業務報告、年度財務報表等。

對長照機構法人管理及監督，衛福部今提出預擬條文，明定法人設立之長照機構總床數達600床以上，或單一機構達200床以上者，都歸中央主管機關衛福部管理。對此，朝野立委仍有不同意見。