醫病》新竹馬偕新購電腦斷層造影儀 有助精確診斷

2017-10-25 11:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名中年男子因發燒、大腿疼痛去醫院就診，醫生替他安排核子醫學鎵-67發炎檢查，確診為蜂窩性組織炎及骨髓炎，為掌握病灶精確位置，醫生另安排該男進行院方新購入的「複合式單光子電腦斷層造影儀」檢查，透過立體影像明確掌握右大腿除肌肉發炎外，部分發炎也已侵犯到股骨，不但增進臨床診療準確性，也可提高確診效率，盡早治療爭取痊癒機會。

新竹馬偕醫院核子醫學科張鈺弘主任指出，臨床常見的當核醫藥物在體內較深層的器官，會因人體的組織衰減和輻射散射，導致從深部發射出來的輻射損失出現「假影」，影響醫學報告判讀。

新竹馬偕今年七月率先竹苗地區其他醫療院所，啟用「複合式單光子電腦斷層造影儀（SPECT/CT）」，這款儀器結合單光子電腦斷層造影儀（SPECT）及電腦斷層儀（CT），除可執行傳統核醫所有造影功能外，還附加低功率X光電腦斷層，能獲得融合核醫與電腦斷層的立體影像，有效彌補傳統核醫影像無法精確定位的不足。

張鈺弘指出，複合式單光子電腦斷層造影儀另一項運用，是透過電腦斷層測定各種器官或組織的衰減系數，重新計算核醫藥物於體內不同器官或組織經過衰減所發出的輻射來做補償，以修正假影。

在心肌灌注掃描檢查中，由於胸腔各器官輻射衰減係數差異較大，有輻射衰減少的肺臟、也有衰減多的肋骨，利用複合式單光子電腦斷層造影儀校正影像衰減的功能，就得到更符合真實的影像訊息。

張鈺弘表示，複合式單光子電腦斷層造影儀可提高影像清晰度和疾病診斷精確性，「主要用於心肌灌注掃描、骨骼掃描、發炎感染掃描、內分泌如甲狀腺腫瘤碘131掃描、癌症轉移偵測，甚至是對特定情況的骨骼病變鑑別診斷，如壓力性骨折、缺血性骨壞死等，所有檢查項目均為健保給付範圍。」

新竹馬偕由張鈺弘帶領2位醫事放射師及2位護理師組成核醫專業團隊，除希望新型醫儀讓病灶更清晰，增加臨床診斷準確性外，也希望減少患者等候檢查排程、看報告的時間成本，提供正確的影像資訊供臨床應用。