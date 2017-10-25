高鐵推個人會員 搭高鐵可積點、兌換免費車票

2017-10-25 10:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕不再限定企業才能成為台灣高鐵會員，台灣高鐵明日凌晨0點30分起，將推出「高鐵會員 TGO」，年滿18歲民眾也能申請成為高鐵會員，享消費集點換車票、合作廠商優惠等。台灣高鐵公司表示，成為會員後，只要消費滿200元就可集1點，滿500點就能享購票折扣100元、累積7650點就可免費兌換高鐵南港站－左營站車票。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，高鐵於通車營運的第二個10年，邁入了個人會員制，要透過精準行銷引領旅客進入會員經濟；未來將不斷擴大異業結盟對象，為高鐵會員創造更多優惠回饋。

高鐵開放民眾成為會員後，民眾只要憑身分證字號、電子信箱，就能於高鐵會員TGO服務網、台灣高鐵APP申請成為會員；會員透過高鐵售票窗口、自動售票機、超商取票或高鐵T-EX行動購票APP買票，只要輸入身分證字號即可積點。台灣高鐵表示，積點可以3種方式享車票優惠，包含集500點折扣100元、依不同區間用不同點數，可享車票半價或免費；平均來說，搭乘單一區間100趟，就能換1張該區間免費車票。

只要進出站記錄完整且無退票記錄車票，就能累積「高鐵會員TGo」點數，不論是回數票、定期票、高鐵假期等優惠車票都可累積點數，但團體票、周遊券、海外乘車券、退票手續費、製卡費、補價票及高鐵公司公告排除專案除外。持悠遊聯名卡、一卡通聯名卡搭車的會員，須於搭乘日前先於個人帳號中，填寫完整票證卡號後可累積點數；每會員帳號一日累積點數上限1500點，當年度累積點數，須於隔年12月31日以前使用完畢，逾期點數將歸零。

為鼓勵民眾加入「高鐵會員TGo」，高鐵公司特別推出「高鐵會員戳戳樂，萬張半價票天天送」活動，民眾成為會員後，即可抽高鐵半價車票，每天都有1次抽獎機會，總共將送出1萬張。