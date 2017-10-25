秋遊南農村 好吃好玩又好看

2017-10-25 10:39

〔記者王涵平／台南報導〕蓮藕、甘蔗、橄欖等農產開始收成，台南農村社區推出許多特別的體驗遊程，「秋遊南農村」正當時。

南市農業局今邀社區召開記者會，白河、後壁、東山、柳營及鹽水等地農村串聯辦理106年度食農教育暨農村體驗活動，有蓮田焢窯體驗、撿蓮藕及刮蓮藕粉等體驗活動，以及漫遊鹽水台灣詩路、柳營八翁五分車、白河美雅家具木料探索、東山東原老街巡禮、碧雲寺賞夕陽等行程，透過導覽、農事體驗及DIY，帶領遊客感受農村生活、生產、生態方式。

後壁區長安社區盛產稻米，近年開發出多種風味的米食風味餐，並利用稻草研發出多種手工文創稻草DIY，此外鄰近有台糖烏樹林車站，11月將辦理長安米食暨五分車體驗行。

佳里區延平社區擁有200多年的糖廍製糖文化，11月將辦理「遊糖鄉‧享糖香」農村小旅行，徒手採甘蔗、製作手工黑糖DIY、製作菜粿等體驗，還與鄰近漳州社區合作，增加木玫瑰DIY及參觀童子軍文化行程，以及北投洋平埔族文化園區巡禮。

新化區礁坑社區盛產錫蘭橄欖，11月辦理「一日小果農．採果礁遊趣」。西港區港東社區廣慈宮有烏竹林金獅陣，是台灣第一香科「西港刈香」的開路先鋒，社區為發揚200多年的宗教文化與傳統藝術，辦理「金獅文創DIY‧田園鮮蔬pizza體驗營」。

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