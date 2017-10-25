5大連鎖生魚片丼飯被爆生菌超標 北市：已派員稽查

爭鮮集團旗下的「定食8」豪華海景丼被驗出大腸桿菌群超標及金黃葡萄球菌。（圖擷自「定食8」官方網站）

2017-10-25 10:31

〔記者周彥妤／台北報導〕「壹週刊」今報導，針對5間連鎖生魚片丼飯，分別為定食8、八坂丼屋、築地鮮魚、瞞著爹、百八魚場，自行送交SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗發現，定食8康寧店的豪華海景丼、百八漁場西湖店的御品三色丼、瞞著爹內湖店的生魚丼，驗出大腸桿菌群超標；另外八坂丼屋ATT 4FUN店的超值海鮮丼、定食8豪華海景丼以及築地鮮魚極品三色丼，驗出金黃色葡萄球菌。

對此，台北市衛生局表示，已立即派員前往現場衛生稽查，並抽驗丼飯產品檢驗衛生指標菌，檢驗報告最快於14天後簽發，並視現場操作衛生狀況，必要時加驗食品中毒菌。

「壹週刊」今報導，近來接獲多位民眾指，吃完生魚片丼飯等日本料理後腹瀉，更因細菌感染發燒住院，質疑食材不新鮮。「壹週刊」購買5間連鎖生魚片丼飯，分別為定食8、八坂丼屋、築地鮮魚、瞞著爹、百八魚場，自行送交SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗。

「壹週刊」指出，根據檢驗顯示，其中定食8康寧店的豪華海景丼、百八漁場西湖店的御品三色丼、瞞著爹內湖店的生魚丼，驗出大腸桿菌群超標；另外八坂丼屋ATT 4FUN店的超值海鮮丼、定食8豪華海景丼以及築地鮮魚極品三色丼，驗出金黃色葡萄球菌。

衛生局說明，已立即派員前往現場，依據「食品良好衛生規範準則」衛生稽查，並抽驗丼飯產品檢驗衛生指標菌，檢驗報告最快於14天後簽發，並視現場操作衛生狀況，必要時加驗食品中毒菌。案內丼飯產品適用「生熟食混合即食食品衛生標準」（標準：大腸桿菌群1,000 MPN/g以下、大腸桿菌陰性）判定，衛生指標菌若不符規定，將通知限期改正，屆期不改正者，可依「食品安全衛生管理法」第17條及同法第48條第7款之規定，處分3至300萬元罰鍰。

衛生局說明，衛生指標菌常用作監測食品品質及是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，如超出衛生標準，雖不至於直接致病，卻足以顯示該產品之衛生狀態不佳，表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或因工作人員的個人衛生習慣不良所造成，若將食物置於常溫保存更易滋生大量微生物；另金黃色葡萄球菌常存於人體的皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等黏膜及糞便中，尤其是化膿的傷口，極易污染食品，金黃色葡萄球菌分泌之腸毒素為造成食品中毒原因。