蘇拉颱風結構向西調整 專家：不排除比預期更靠近台灣

氣象局預測蘇拉颱風未來將在台灣東部海面北轉，週五最接近台灣，但由於颱風中心向西調整，不排除比預期更接近台灣。（中央氣象局）

2017-10-25 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風「蘇拉」昨（24日）下午生成，蘇拉颱風生成後在自身結構調整的情況下，整體路徑往西偏，雖然依目前的預報路徑來看，蘇拉颱風依然會在台灣東部海面北轉，但因颱風較先前預估的位置都要來得偏西，不排除比預期更靠近台灣一些。

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風蘇拉今早8點的中心位置在北緯14度，東經135.5度，在鵝鑾鼻東南東方約1770公里的海面上，以每小時28轉23公里速度，向西北進行，氣象局預測蘇拉颱風未來將沿著高壓邊緣在台灣東部海面北轉，週五（27日）最接近台灣。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，蘇拉颱風未來的路徑還是有變數存在，由於蘇拉颱風自身結構調整，整體路徑往西偏，颱風實際中心位置較先前預估還要偏西，雖然對台灣造成直接威脅的機會仍不高，但是因較先前預估往西調整，蘇拉颱風不排除比預期還要更靠近台灣，外圍北風氣流可能為北台灣帶來降雨的機會。

吳聖宇同時提醒，等到蘇拉颱風北上後，週日到下週二（29-31日）間有另一波冷空氣南下，這波冷空氣有一定的威力，北台灣的低溫有可能會降到16度上下。