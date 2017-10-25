台68快速公路竹東往芎林方向 10/30~11/6夜間將施工

2017-10-25 09:33

［記者黃美珠／竹縣報導］交通部公路總局第1區養護工程處新竹工務段表示，台68線東西向快速公路將在10月30日起，到11月6日為止，利用這段期間晚上8點到次日清晨6點的時段，在竹東境內、往芎林的西向：23公里到20公里處進行路面刨除加封工程。

屆時台68線跟省道台3線的交流道往南寮方向的西向入口處將會封閉，東向維持正常開放使用。

所以上述施工時段想要經台68線往南寮方向的用路人，請先沿著竹東鎮北興路走，再利用北興路上的2個匝道，就可以避開工區，正常使用台68線。