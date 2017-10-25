控訴婚宴被白吃白喝 新娘最後被狠打臉...

新娘先在臉書上發文。（圖取自爆料公社臉書）

2017-10-25 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕台中有對新婚夫妻在舉辦婚宴時，發現女方桌坐了一男一女是大家都不認識的人，女方桌的其他友人拍下兩人照片給新娘看，新娘也不認識，於是她拍照PO在《爆料公社》，酸他們到婚宴白吃白喝，沒想到這對男女後來親自回應，表明身份後狠狠打臉新娘，也讓新娘不得不出面道歉。

新娘女方朋友桌突然出現一對完全不認識的男女，讓她們相當困惑，但又擔心是男方親友，只好先觀察，接著將他們拍起來，給新娘、新郎確認這對男女的身份，但新娘、新郎都不認識這對男女，事後又發現他們在逐桌敬酒時就離去，相當詭異，於是新娘決定在《爆料公社》PO出照片公審。

沒想到這對男女看到貼文後PO文留言，強調自己是代替長輩出席婚宴，表明是新郎爸爸的水電廠商，並說：「請問你們都沒有問過就PO文就比較有禮貌？而且我們有包紅包！歡迎去查！」

網友看到後，一面倒的撻伐新娘，也讓新娘出面道歉，她說：「是我們對待此事件不夠周嚴，沒有一一比對再做後續動作，造成你們的困擾跟被誤解，真的是我不夠大器，經過這個事件，往後會更加謹慎」。