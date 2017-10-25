輕颱蘇拉結構將調整 吳德榮：路徑「不確定性」增加

吳德榮說，據NOAA昨晚發布的可見光衛星雲圖顯示，「蘇拉」呈現高低層中心不一致的結構，未來將再度重整。（擷取自NOAA）

2017-10-25 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風「蘇拉」於昨下午生成，氣象局預測將一路朝琉球、日本方向前進，氣象專家吳德榮稍早指出，蘇拉形成至今都沒有增強，結構可能會再度調整，導致在現有模式的預測下，其未來路徑的「不確定性」大增。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文表示，蘇拉颱風直到今凌晨2時都沒有增強，仍維持輕颱最下限（近中心平均風速18米/秒），導致利用衛星雲圖進行「中心定位」的難度增加，故各國氣象單位所定的位置，常不太連續且有大幅的跳動，令潛勢路徑定位的變數增加。

吳德榮進一步指出，目前各國氣象觀測單位與我國氣象局的預報路徑圖都很類似，「蘇拉」先向西北前進，接近琉球附近轉向東北；以目前的路徑及強度預測，對台灣的天氣是沒有影響的，只是台灣附近海面的風浪會稍微增大。不過他也表示，由於「蘇拉」結構會再調整，可能影響其未來路徑變化，應該要密切觀察。

氣象局凌晨2時發布的颱風路徑潛勢預報指出，輕颱蘇拉中心位置在北緯14.0度，東經137.2度處，以每小時17轉24公里速度，向西北西轉西北方向前進。