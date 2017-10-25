台灣遊客A嬰兒車丟日本民宿 西武百貨回應了！

一名日本東京的民宿業者在臉書社團表示，有名台灣旅客把向西武百貨公司借來的嬰兒車帶回民宿，一開始還在退房後叫民宿業者幫忙丟掉，後來才承認是從百貨公司借來的。（圖擷取自爆料公社）

2017-10-25 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名日本東京的民宿業者在臉書社團《爆料公社》表示，有名台灣旅客把向西武百貨公司借來的嬰兒車帶回民宿，一開始還在退房後叫民宿業者幫忙丟掉，後來才承認是從百貨公司借來的。目前嬰兒車也經由民宿業者幫忙還給百貨公司，而百貨公司也表示，對此事不知情，是第一次遇到。

綜合媒體報導，民宿業者表示，留下嬰兒車的是一名30多歲的年輕媽媽，前天退房後就將嬰兒車留在民宿，一開始還不承認是向百貨公司借來的，後來告知對方嬰兒車上有西武百貨的標誌，對方才坦承忘記還，因為太誇張，才會放到網路上。民宿業者說，當事人事後也沒有道歉，而嬰兒車已經在昨（24日）還給西武百貨，這是他經營民宿首次遇見的情況，希望國人到日本旅遊能保持良好形象，因為到日本的台灣旅客愈來愈多。

到日本百貨公司不必押證件，就能借到嬰兒車。《東森新聞》報導，西武百貨公司回應，其實這樣類似的情形，也不算第一次遇到，但是幾乎沒有聽過有人將嬰兒車帶回到民宿，「完全沒有」，希望借用的人務必要歸還嬰兒車。

民宿業者也提到，他覺得一定要幫忙物歸原主，不希望台灣人在日本的形象因此而被破壞。