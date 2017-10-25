10/25 各報重點新聞一覽

2017-10-25 06:45

自由時報

千億活水 銀行可百分百投資創投

金管會主委顧立雄上任後祭出首項利多，為提升銀行業資金運用效率，除了將創投公司納入「金融相關事業」，並把銀行可投資創投持股比率從現行五％大幅提高到一○○％，預估銀行可投資創投的總額達一千億元。

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中國蒐集聲紋監控

中國政府近年致力利用生物辨識技術，以提升對人民的監控效力，除已收集逾十億筆臉部辨識資料及四千萬人的ＤＮＡ樣本外，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）二十三日指出，中國政府積極打造人民的「多模態」（umlti-modal）生物辨識資料，個人聲紋資料的蒐集是其中新近計畫。該組織警告，相關蒐集及應用缺少透明度與法律規範，恐被中國當局輕易濫用。詳見中國蒐集聲紋監控。

清境下山撞路樹 遊覽車1死23傷

「啊，腳踩不到煞車了！」一輛搭載基督長老教會二十三名教友出遊的中型遊覽車，昨天下午從清境農場下山時疑煞車失靈，駕駛大叫向乘客示警後，先擦撞國民賓館入口意象設施牆面減速無效，整台車失控衝下山，最後撞上路樹，造成領隊周炳薰飛出車外傷重不治，另有四人重傷、十九人輕傷。

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蘋果日報

習集權 威嚇台灣

造神集權！備受矚目的中共第十九次全國代表大會（十九大）昨閉幕，中共總書記習近平的治國思想，確定以「習近平新時代中國特色社會主義思想」文字，冠名寫入黨章，規格等同毛澤東、鄧小平，顯示習的權力攀至巔峰，甚至是毛澤東後的新強人。習近平昨在閉幕重申「6個任何」，強調反台獨、絕不允許分裂，再次威嚇台灣。專家解析，習未來對台「反獨促統」恐將更強硬。

拖板車爆胎飆撞 幸福3口枉死國道 不忍

拖板車爆胎衝對向，轎車慘遭削頂一家三口喪命！一輛滿載Ｈ型鋼的拖板車昨行經國道三號南下中彰交界處時，突爆胎失控穿越分隔島衝到對向北上車道，高速衝撞一輛奧迪轎車，導致轎車遭削頂，男駕駛當場死亡，他的妻子及七月大的女兒頭顱破裂送醫不治；肇事拖板車司機稱當時右後輪爆胎才導致車子失控，警消感慨：「一家三口幸福家庭，一場車禍全沒了！」

聯合報

習思想入中共黨章 直追毛鄧

中共十九大昨天閉幕，選出新一屆中央委員會與中紀委成員，並全票通過黨章修正案，中共權力重新洗牌，也藉此奠定習核心地位，開啟習近平新時代。

11月起赴美 可享快速通關

美國在台灣推行免簽證計畫將滿五周年。美國在台協會表示，明天將宣布台灣正式加入「全球入境計畫（Global Entry）」，相關計畫擬在十一月生效。未來符合資格、且事先申請獲美國核可的台灣民眾，赴美時可使用電子通關設施，節省在美入關等待查驗證件的時間。

中國時報

思想寫入黨章 習時代來臨

中共十九大昨閉幕，大會通過《中國共產黨章程（修正案）》決議，「習近平新時代中國特色社會主義思想」確定寫入黨章，並列為「黨的行動指南」。習近平成為繼毛澤東、鄧小平後，名字被寫入黨章的中共領導人，黨內地位看齊毛鄧，十九大後「習時代」全面來臨。

雙城奇謀？向柯Ｐ借箭攻新北

為解開「雙城奇謀」的質疑，台北市副市長陳景峻24日向執政高層公開喊話，柯文哲絕不會挑戰2020總統大位！更進一步解釋，雙城奇謀事實上是要借助柯文哲高人氣的外溢效應，協助民進黨爭取40歲以下年輕選票，順利翻轉新北藍天。