白天氣溫稍回升 蘇拉颱風明後天恐靠近台灣

今天（25日）清晨仍涼，預測嘉義以北及宜蘭低溫仍在19、20度左右，其他地區約21、22度上下，白天起冷平流強度稍減，整體氣溫稍回升。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-25 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今、明（25日、26日）兩天東北風影響，各地早晚天氣較涼，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。至於今年第22號颱風「蘇拉」，氣象局估將一路朝琉球、日本方向前進，週四、週五最靠近台灣。若颱風靠得夠近，可能造成降溫或降雨。

今天（25日）清晨仍涼，預測嘉義以北及宜蘭低溫仍在19、20度左右，其他地區約21、22度上下，白天起冷平流強度稍減，整體氣溫稍回升，感受舒適，桃園以北及宜蘭高溫約25度，其他各地高溫則約26至30度，中南部日夜溫差大，也請留意氣溫日變化適時調整衣物。

氣象局表示，東北風影響下，迎風面的桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，尤其清晨及夜晚時段水氣較多、降雨機率較高，白天降雨情形則較零星，並有機會陽光露臉；新竹以南整天大都晴朗穩定。

今天東北風仍較強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，海上作業或海邊活動請注意安全。

另外，今年第22號颱風蘇拉，目前位於鵝鑾鼻東南東方約2100公里之海面上，未來預計往西北移行至琉球東方近海後北轉，惟其路徑仍存在一些變數。預報員林柏東昨表示，預估輕颱蘇拉會北轉、朝日本方向前進，由於路徑變數還很大，若距離台灣很近，外圍環流可能影響東北風威力，迎風面的北部、東北部可能會降雨、降溫，但目前看來機會很小；而蘇拉增強的機率也不大。

氣象局預估，下週日至下週二（29日至31日）將有另一波東北季風影響，屆時迎風面基隆北海岸、北部及宜蘭降雨又將轉趨明顯。

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空氣品質方面，25日高屏局部地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。雲林沿海風速大有揚塵發生。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 26 23 ~ 29 23 ~ 31 22 ~ 28

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日紫外線多為中量級和高量級。（圖擷取自中央氣象局）