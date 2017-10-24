正港波麗士大人！102歲林基祥 府城最年長退警

2017-10-24 23:55

〔記者王捷／台南報導〕高齡102歲的林基祥原本是富家少爺，大概70多年前，就有經濟實力從中國來台灣旅遊，豈料這場旅行成了他當警察的原因。中國淪陷讓他在台灣落地生根，幸好曾讀過書，讓他有競爭力考上警官，一路升遷到副分局長退休，見證台灣警察的演變，現在更是台南年紀最大的退警。

林基祥於1911年出生，已退休30多年，是台南市警局登記年紀最大的退警。市警局指出，林基祥從小就有正義感，立志當警察，年輕時他準備警察考試，以為會在中國任職，不料當年來台旅遊，卻因中國淪陷留在台灣，但他的志向沒變，20多歲時考上中央警官學校，畢業後一線四星派駐台南。

林基祥的二女兒林秀娟說，父親在原台南市警察局的四分局任職，經歷過最大的事件就是二二八，當時父親躲在警所內，整整一個星期不敢出來，讓家人很擔心。

林秀娟說，父親是福州人，讀過書，在同鄉間又比較年長，所以擔起照顧同鄉的責任，只要開飯時間就會約在家裡相聚，父親有時還會代替同鄉好友寫家書，是同鄉眼中的好大哥。

林基祥最後升任到四分局的副分局長，因為時空背景不同，還兼任戶政事務所主任。問到林基祥從警生涯經歷什麼案件？他說已經沒有印象了，只記得寫了一手好書法，常常代表市警局參加全國書法比賽。

台南市警察局長黃宗仁得知林基祥是全台南最年長的退警，特地在重陽節前夕登門拜訪，致贈禮品祝賀「老學長」佳節愉快！