桃園花彩節楊梅跑第一 即時花況、裝置藝術先報到

桃園花彩節楊梅搶第一，各式裝置藝術先報到進行組裝。（記者李容萍攝）

2017-10-24 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節共規劃楊梅、蘆竹、中壢、大溪四大主場區及龍潭、平鎮及圓光寺三個副場區，將從28日至11月26日接連在桃園市接力盛開；28日搶先登場的楊梅花區，花田所種植大面積的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、紅黃菊白的百日草等陸續綻放中，將打造夢幻的漸層花海，所邀請知名藝術家也進駐展開裝置藝術造景，以增添花田間的藝術與豐富度。

楊梅區長姚敦明表示，楊梅場區邀請在地藝術家張嘉麟製作竹編「凝生花」，在奇境中綻放的多肉森林，開出絢爛花朵，凝聚了生命的張力；另一裝置藝術品「迎賓奉茶」，是出自楊梅在地設計師黃郁婷的手作藝術，並結合竹編老師戴阿爐的竹編桌椅，充分展現客家特色風情；另有盆偶藝術家陳威光以楊梅酪農特色為主題設計出「楊梅NEW起來」，以及藝術家林煥堂的作品等，各式展品絢麗亮眼，可望成為打卡新亮點！

交通規劃方面，農業局長郭承泉說，楊梅場區規劃在楊湖路三段、上湖派出所對面的農地，活動期間民眾可搭乘樂活公車L612、新竹客運5607至上湖派出所下車，或搭乘樂活公車L615至莊厝站下車皆可抵達會場。

活動期間楊湖路二段除會場出入口，開放雙側停車，上湖一路開放單側停車，活動期間的4個假日時間，另提供每小時1班次，1日計8班次的免費接駁車，連結富岡火車站至楊梅區活動會場。