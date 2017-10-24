女友要求雙北買屋才能結婚 讓他壓力好大

台北市房價高，許多人買不起台北市的房子。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-10-24 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北居，大不易！一名住台北市的網友在PTT發文，表示他今年27歲，有一個29歲護士女友，女友最近常提出結婚的想法，但「沒買房不嫁」，由於女方家人不接受租屋，女友不想和公婆住，女友還一定要買在台北或新北，這讓他壓力很大，不知道該怎麼辦。對此，許多鄉民紛紛留言要原PO「換一個」或是「放生」，也有人認為買房不是一個人的事，要原PO再和女友聊聊，討論十分熱烈。

原PO表示，面對女友開出的條件，雖然他其實也很想結婚，可是出社會沒幾年、存款不高，現在環境又是薪水低、房價高，他工作是業務，月薪約4萬至5萬，存款也不過幾十萬，不敢說工作穩定，況且面臨少子化因素，讓他就算有錢，也不會想在這年代買台北。

原PO說，父母年輕辛苦創業，每天凌晨賣吃的，好不容易在台北、台中各買一間房，雖然父母可以幫忙賣掉台中的房子，來贊助他的買房頭期款，但他完全不想要父母的幫忙，因為這是父母賺來的辛苦錢。

原PO說，女友看他講完壓力這麼大，表示要再給他2年準備；不過原PO感嘆：「自己存錢買台北，我看這年代給我一夜變醫生，我也好幾年才買得起，真是不知道該怎麼辦。」

許多鄉民紛紛加入討論行列，不少人贊同原PO想法，更開始「勸離」：「開始物色下一個，交到了再把她甩掉」、「換一個啊，女友態度有點太差」、「換一個吧，這個結婚後保證也一堆毛」、「只愛你的房」、「她是要出多少？一毛都不出講這什麼幹話」、「顧好自己比較重要」、「買房又不是你一個人的事 ，問她要不要一起存錢買房」，討論十分熱烈。