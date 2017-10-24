小琉球守護潮間帶 爭取「觀光保育費」專款專用

2017-10-24 22:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部日前公告「觀光地區與風景特定及自然人文生態觀光地區觀光保育費收取辦法」修正後的草案，預計國內觀光地區、風景特定區及自然人文生態觀光區等可對遊客收費，消息一出引來關注，有人樂見其成，也有人認為收費後會減低旅遊意願。不過，如果收費，專款就可用於如小琉球「自然人文生態景觀區」管制人員的設置費用，進一步落實使用者付費。

小琉球的潮間帶保育一直走在台灣相對前端，除了業者自發性約束，每年12月到3月底禁帶客入潮間帶，讓潮間帶休養生息；縣政府也劃定為保育示範區，杉福及漁埕尾又分別於101年8月、103年7月陸續設置管制站，並配有管制人員，104年屏縣府和鵬管處公告漁埕尾、杉福及多仔坪、蛤板灣、龍蝦洞等5個潮間帶為「自然人文生態景觀區」，位階再提高，又根據交通部的「觀光保育費」辦法，每年約百萬人次的小琉球，屬草案中可收取120元到200元的最高級距。

漁埕尾、杉福限制同時段最多只能有300人在內，管制站配合禁入潮間帶時段，一同管制保育生態，平時負擔也巡查遊客是否有脫序行為、破壞甚至盜採區內生物並舉發的責任。目前由鵬管處和屏縣府編列預算支應管理稽查人員出勤費用，一旦真的收費，類似人員經費就能專款專用，使用者的付費，透過基金等等的運作、支付，直接回饋到讓潮間帶美景長存保育上。

管轄小琉球的大鵬灣國家風景區管理處說，新法並非強制一定要收「觀光保育費」，目前草案也未上路，但考量收取方式及公平性，還要考量當地民情及旅客是否會因為加徵收後而減少等相關因素，反映給觀光局、屏東縣政府協調，但仍強調「並非強制要收！」