打工度假學生有福了 台灣赴奧地利簽證由半年延長為1年

2017-10-24 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕打工度假計畫深受國內青年歡迎，參與人次7月時已超過22萬。外交部在今（24）日表示，台灣與奧地利雙方在外交部簽署《台奧青年度假打工聯合聲明》修正聲明，即日起赴奧地利打工度假的簽證將延長為1年。

根據《中華民國外交部》在今日晚間發布的新聞稿，台灣駐奧地利代表處大使史亞平及奧地利駐台代表毛艾彬（Mag. Albin Mauritz）處長已於今日在外交部常務次長劉德立見證下，代表台奧雙方政府在外交部簽署《台奧青年度假打工聯合聲明》修正聲明，雙方政府同意自即日起，得對符合規定的申請者核發1年效期的打工度假簽證。

外交部表示，《台奧青年度假打工聯合聲明》在103年11月18日簽署生效，台灣與奧地利每年相互提供50個名額，給予對方18歲至30歲青年效期6個月的打工度假簽證。

外交部指出，奧地利國會決議通過外國青年度假打工簽證效期得由半年延長為1年，台奧政府達成共識，將雙方青年度假打工期限延長為1年。

目前有與台灣簽署打工度假協議的國家有紐西蘭、澳洲、日本、加拿大、德國、韓國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克及法國等15國。

外交部還是不忘提醒遠赴國外打工度假的青年在行前多方蒐集及瞭解當地相關資訊，務必遵守當地法律規定，旅途中也隨時提高警覺，注意自身安全，與家人經常保持聯繫，確保度假打工過程平安順利。