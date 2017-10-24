東琉「大聯盟季後賽」推公益扇 店家見扇打9折

2017-10-24 22:01

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟整合地區「食、宿、遊、購、行」觀光業者行銷東港、小琉球及林邊地區觀光資源，推出憑「扇」消費做愛心活動，遊客選購行善扇，憑扇進入參與活動的聯盟店家就能享9折優惠，每賣出一支扇聯盟將捐5元給公益團體。

大東港地區近年觀光產業興盛，業者成立「屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟」（簡稱大聯盟），相關「食宿遊購行」的業者通通有，因此連前往小琉球的交通船票都能打9折，更別說相關的在地美食、住宿業，加上適逢現在美國職棒大聯盟季後賽開打，「大聯盟」也搶搭熱潮為「公益」持扇開打！

大聯盟理事長黃枝樹說，「行善扇行」是結合遊客、大聯盟店家一起做公益行銷，目前配合店家已經認購超過6200支行善扇，售價訂為50元，遊客可直接向配合店家購買，活動優惠期限即日起至明年4月30日止。

指導單位大鵬灣國家風景區管理處則歡迎大家在冬日出門到東港、琉球、林邊享受暖陽，官員說，在大鵬灣轄內的觀光活動不只結合運動，更進一步結合公益、保育及環境教育等等，也呼籲遊客經過大鵬灣，別錯過東港，因為這個小鎮有太多隱藏版小吃了。

鵬管處指出，認購店家同時也擔任行善扇選購點工作，選購扇子同時可以取得1份美食地圖，認購店家如下：如發現號特色民宿、遇見幸福地民宿、大鵬灣大飯店、百味海鮮餐廳、佳珍海鮮餐廳、泰富航運、小琉球蜜仔番薯糖、阿榮坊海鮮餐廳、大鵬灣國際休閒特區、阿瑪斐皇家民宿、味益食品、瑞字號旗魚黑輪、芳鄰民宿、逗逗騎單車館、禾田民宿、鮮饌道觀光工廠、藍仰坊民宿、 綠芳水岸景觀民宿、東港6號民宿、枋山盧家芒果、財之林豆花、變形 特區、福灣餐廳、漁郎生魚片、輕旅宿、早點報到、海王星會館、振財興選務商舖、東港28民宿、金溢海鮮餐廳、鵬福觀光遊艇、22旅店、王匠生魚片、水岸瀠瀠民宿、東隆堂、幸福風帆民宿、華珍食品等等，都是在地知名商家。

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