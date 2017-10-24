推動「溪北元宵燈節」 顏純左：擴大台南觀光人口

2017-10-24 21:17

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府日前公布配合中央前瞻基礎建設計畫，其中，「城鎮之心建設計畫」裡提出「新營鹽水雙星拱月計畫」，將要建設溪北地區兩大核心。

對此，顏純左表示，大台南合併以就積極的針對觀光產業進行推展，舊城區有發展的腹地，溪北地區則有核心基礎，未來加上交通與停車問題的紓解，必能使大台南的觀光發展穩定且倍數成長。

針對提升溪北觀光產業，顏純左提出，未來若能當選台南市長，將推動「溪北元宵燈節」，擴大月津港燈節，且延伸至新營天鵝湖、柳營德元埤、六甲洗布埤、官田葫蘆埤，擴大為台南溪北燈節，於過年元宵串聯成一條花燈觀光路線，增加溪北地區的觀光人潮，吸引全國與國際旅客欣賞「溪北風情」。

顏純左強調，他的生命與溪北緊緊相連，在六甲出生、在新營就學、在下營開診所，至今仍然住在下營，所以對於溪北鄉親在縣市合併後的焦慮非常了解。顏指出，對於溪北產業發展、就業方面，必要時必須擴大新營工業區及柳營工業區的開發；觀光產業方面，則可利用天然的觀光資源，規劃設置台南植物園，以山區天然地形規劃天然的植物園，可供民眾觀光、休憩，並可以成為孩子戶外教學的天然教室；各區設置景觀滯洪池，可讓城市景觀綠美化，並可舒緩汛期交流道的淹水問題，並配合中央前瞻計畫的水環境建設，讓台南成為親水的城市。