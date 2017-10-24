明北東有雨、新竹以南天氣穩定 蘇拉颱風侵台機率低

輕颱蘇拉週四、週五最靠近台灣東部海面，在颱風北上過程可能受到東北風的牽引，外圍雲系將會影響台灣，帶來明顯降雨，提醒民眾隨時留意天氣狀態。（記者王藝菘攝）

2017-10-24 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（24）日天氣與今（23）日相似，桃園以北、宜蘭地區整天為偏向陰雨的天氣，花東地區有零星降雨的機會，新竹以南天氣相對穩定晴朗。蘇拉颱風已於今日下午形成，未來朝西北方移動，是否北轉侵台仍屬未知。明日白天高溫，北部、東北部約24、25度，花東及中南部約26至29度。

根據《中央氣象局》預報，降雨方面，明日台灣天氣仍受東北風影響，水氣仍多，桃園以北、宜蘭地區整天都會是偏向陰雨的天氣；花東地區雲量偏多，有零星降雨的機會；新竹以南天氣則相對穩定晴朗。

颱風方面，第22號颱風蘇拉已於今日下午2時形成，未來預計往琉球及日本的方向移動。《天氣風險公司》表示，蘇拉颱風未來預計朝西北方移動，週四（26日）至週五（27日）會在琉球群島附近北轉，侵台機會較低，但北轉的角度與位置仍有機會變動。

《中央氣象局》預報，溫度部分，明日白天北部及東北部高溫約24、25度，花東與中南部高溫約26至29度。各地夜晚清晨皆偏涼，中部以北、東北部地區低溫預計18至20度，南部及花東也僅20至22度，中南部日夜溫差達10度，請注意氣溫變化適時調整衣物，夜間出門也別忘了加件薄外套避免著涼。

《中央氣象局》特別提醒，東北風偏強，中部以北、恆春半島、東南部及各離島沿海空曠地區有9至10級強陣風，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

空氣品質方面，明日高屏局部地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他普通。

蘇拉颱風路徑預測圖。蘇拉颱風週四（26日）至週五（27日）會在琉球群島附近北轉，侵台機會較低，但北轉的角度與位置仍有變動機會。（圖擷自中央氣象局）

明日白天高溫，北部、東北部約24、25度，花東及中南部約26至29度。（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線為中量級與高量級。（圖擷自中央氣象局）