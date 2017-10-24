鼓勵青農返鄉 霧峰青年農民聯誼會今成立

2017-10-24 19:52

〔記者陳建志／台中報導〕青年農民翻轉台灣農業，霧峰區農會為了鼓勵青農返鄉從農，並讓青年農民彼此交流，讓種植、產銷技術提升，今天成立「霧峰青年農民聯誼會」，共有25位從事果樹、草藥、水稻、養蜂、蔬菜的青農加入，希望透過彼此交流分享經驗、技術，讓返鄉從農的路更順利。

霧峰農會總幹事黃景建表示，隨著霧峰從農人口逐漸老化，不少年輕人返鄉接棒投入農業，為了瞭解他們的想法，也讓他們瞭解農會的運作和資源，並協助搭設年青農民彼此交流的平台，今天成立「霧峰青年農民聯誼會」，未來會提供各種研習資訊，並協助青農提升技術和行銷，實際增加收益。

今天農會並在「初霧學堂」舉辦研習課程，安排「小農的農產經營與行銷」、「創意農旅行銷」、「在地農業好幸福」等課程，讓青年農民分享彼此的經驗。

首任「霧峰青年農民聯誼會」會長黃德融說，家中種植龍眼，從小就在家幫忙，尤其每年暑假剛好是龍眼採收期，「根本沒放過暑假」，長大後曾出外學習園藝造景，也曾在工廠擔任職員，但每逢龍眼採收期就要請假幫忙，讓雇主感到困擾，8年前決定返鄉從農。

黃德融說，許多青年農民從農都單打獨鬥，希望透過青年農民聯誼會，讓彼此可以進行技術、行銷交流，尤其對於自己最擅長的龍眼種植，未來希望除了鮮果，也能鼓勵同樣種植龍眼的青農，透過加工增加龍眼乾的生產比例，不但可延長銷售期，也能增加收入。

另一位加入「霧峰青年農民聯誼會」的陳偉翔，今年33歲，他說從小在家協助秧苗育種，後來曾在餐廳和咖啡廳工作過，但發現很多使用的食材都是進口，自認台灣農產品質不輸國外，10年前決定返鄉投入秧苗和水稻種植，希望透過此聯誼會和其他青農進行經驗交流。

陳偉翔並說，青年從農面對的兩個最大問題是土地和資金，除了希望政府在土地取得上多協助，也提醒有意從農青年，貸款雖有優惠利率，但還是要考慮自己的還款能力。