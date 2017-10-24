獨撐家計7旬男猝死 身障妻女、植物人兒待援

2017-10-24 19:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮70歲范姓男子，在桃竹地區兜售菜刀，獨力扶養智能障礙的妻子、二個女兒和全身癱瘓的兒子，親友也時常資助幫助；不料，范男21日突然猝死，一家4口陷入愁雲慘霧中，後續不知如何過活，親友期盼政府和社會大眾給予協助。

縣府社會處說，政府對於身障者所提供的資源和服務相當多元，不只是津貼。竹東范家突遭劇變，將請個案管理社工家訪，了解范家的現況和實際需求後，再引進適合的社會資源。竹東鎮公所社會課也說，將協助范家評估申請低收入戶，設法提供援助。

范男在竹東鎮有棟3層樓透天厝，但屋內堆滿資源回收物，雜亂不堪。范男的弟媳林小姐說，范家妻女3人都領有身心障礙手冊，媽媽是輕度，兩個女兒是中度，兒子8年前因為一場車禍變成植物人，現在安置在護理之家。為安頓一家人，范男在竹東貸款購屋，每月房貸1萬9000元，安養費1萬8000到2萬多元。

范男向嫂子批發菜刀，每天清晨4點多出門，開車載妻子在桃園、新竹四處兜售，支撐家計。20日范男突然發燒，翌日即被鄰居發現斷氣，一旁的妻子還不知情，經送醫急救，不幸到院前已無生命徵象，回天乏術。友人說，范男可能是過度操勞。

林小姐說，范男入不敷不出，經常向親友借錢，最近還積欠數月安養費，但突然驟逝，留下妻小4人不知該怎麼過活？雖然妻女都領有政府身障津貼，每人每月3、4000元，但因范男有自有房屋，未能請領低收入戶津貼。

范男的大嫂蔡小姐住在竹東，經常資助范家。蔡小姐說，弟妹和她2個女兒都有智能障礙，親友憂心日後她們能否自我照顧以及居家安全，30日出殯之後，將討論如何安頓。