疑農田使用生雞糞施肥 「神仙谷」變「蒼蠅谷」

2017-10-24 19:45

首次上稿 13:31

更新時間 19:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕滿天蒼蠅毀秘境！位於苗栗縣南庄鄉內的旅遊秘境「神仙谷」，因風景秀麗，再加上電影「賽德克巴萊」也曾在此取景，因此吸引許多遊客到訪。但有當地餐廳業者向本報投訴，稱最近兩年，附近種植高麗菜的菜農因想省錢，都使用未發酵的生雞糞當肥料，不但孳生病菌，更引來蒼蠅滿天飛，讓當地的部落居民及餐廳、露營業者苦不堪言，神仙谷美名也淪為「蒼蠅谷」。

爆料民眾指出，因為附近高麗菜農的不當施肥，導致原本美麗秘境到處都是蒼蠅飛舞，遊客原要露營烤肉，但肉盤才剛上烤架馬上就引來大批蒼蠅；而附近餐廳開門營業，才端上第一盤菜，馬上也招來蒼蠅，害業者被投訴衛生條件不佳，不但生意掉了2成，商譽也大受影響。

附近鹿場部落居民也反映，蒼蠅每日漫天飛舞，餐餐吃飯都要用鍋蓋、保鮮膜掩蓋，就連附近種植甜柿的果農也因為蒼蠅危害，使得他們無法開放果園供民眾摘採，影響生計。居民曾開3次部落會議向菜農及地主反映，但始終無法改善，部落居民怒嗆，不排除封路不讓高麗菜載運上下山。

高麗菜農喊冤 聲稱早已改用有機熟成肥料

但種植高麗菜的業者喊冤，聲稱早已改用有機熟成的肥料，用量不多，住家附近也沒有蒼蠅問題，且種植的農地與部落及神仙谷距離遙遠，「不能每次有問題都找上我們務農的，我們也是要養家活口的。」

南庄鄉公所表示，過去曾與縣府農業觸及環保局到場會勘，但並無查到使用生雞糞的事證，且業者也有出示合格的肥料出廠證明，暫難認定蒼蠅危害與高麗菜田施肥有直接相關；對於有居民反映菜農都趁半夜載運生雞糞上山，公所也強調會加強查緝，載運堆肥的車輛須有合格證明文件才准放行。

學者：不排除蒼蠅幼蟲在有機肥料中發育

台大昆蟲系教授黃榮南則指出，使用生雞糞堆肥確易引來蒼蠅，且蒼蠅體型較大，繁殖力強，的確可能散布至兩、三公里外的部落；而現場所發現的肥料成分雖為植物性的蓖麻粕成分，但也不排除是蒼蠅幼蟲在有機肥料中發育，藉由摘採過後剩餘的腐爛高麗菜葉作為養分，導致大量蒼蠅孳生，但神仙谷的蒼蠅危害仍須現場勘查才有辦法判斷。

苗栗縣環保局衛生環境管理科科長賴易正說，生雞糞目前無法可管，若是當場查獲，也只能依據廢棄物清理法開罰1200元至6000元。環保局局長劉伯舒指示，神仙谷出現大量蒼蠅已嚴重危害到當地衛生，會主動介入調查，近期將再邀請農業處、鄉公所、農會及當地農民到場會勘，找出問題根源。