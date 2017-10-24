芎林燒炭窩駐村藝術家「返鄉」創作 重現農村風情

藝術家曾定榆，以「重回歷史的長河-返鄉」為題，在新竹縣芎林鄉燒炭窩的「竹風樂境」，創作歸鄉情切心似箭的遊子藝術裝置，生動的展現早期農村社會的溫馨人情。（記者廖雪茹攝）

2017-10-24 20:04

［記者廖雪茹／新竹報導］在客委會藝術家駐村台3線客庄聚落計畫的補助下，獲頒「台灣工藝之家」的藝術家曾定榆，以「重回歷史的長河-返鄉」為題，在新竹縣芎林鄉燒炭窩的「竹風樂境」，創作歸鄉情切心似箭的遊子藝術裝置，生動的展現早期農村社會的溫馨人情。

此案由大華科技大學提案，竹風樂境承辦，今年8月邀請曾定榆進駐竹風樂境的三合院木工教室創作，今天成果發表會，由芎林鄉民代表鄭昱芸主持，地方人士、藝術家熱烈參與。

曾定榆說，早期客庄農村生活貧窮，許多人年少離家，出外打拚，幾經風霜雨露，但即使遠在他鄉，從不曾減去對家鄉親人的思念；儘管光陰流逝，仍懷念故鄉泥土的芬芳記憶、童年的點滴及昔日農村的濃濃人情味，因此他有感而發投入創作。

7個比成人還高、穿著開襟式客家藍衫的人偶藝術裝置，有扛著珠寶箱返鄉的阿財叔、返鄉的父親把心愛小孩扛在肩上、以及出外工作有成帶著豐厚禮物歸鄉的姐妹花等，栩栩如生的神情和動作，引人佇足欣賞，社區民眾準備放置在120號縣道旁，提供更多旅客打卡、拍照分享。

曾定榆說，人偶是用鋼筋為支架，抗紫外線的不織布服飾為材料，不怕風吹雨淋日曬。

台灣第一個環境信託基地-芎林鄉「自然谷」，原地主李惠容希望打造一處手作平台，供大家學習交流；友人支持她，提供燒炭窩一處荒廢多年的三合院，讓她實現夢想。

李惠容說，三合院原本爬滿藤蔓殘破不堪，經一年動員義工朋友幫忙，終於恢復她原有古意盎然的面貌，闢設木工教室，邀請藝術家曾定榆進駐，目前有開辦木工、陶藝教學以及客製化預約體驗，也提供輕食、咖啡飲品。

曾定榆說，他希望透過返鄉系列創作，透過藝術欣賞的互動模式，讓文化得以延續傳承。

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