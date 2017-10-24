屏東農友轉作香茹 40公分比澎湖高1倍

2017-10-24 20:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農村老化讓澎湖在地種植的香茹草面積劇減，屏東農民林文榮透過有機資材以及生物防治方法，經過3年努力，成為第1位將香茹草在台灣本島量產成功的農民，種出來的香茹草還比澎湖高了1倍。

林文榮說，他3年前開始嘗試種香茹草，因為極端氣候影響，導致香茹草收成不佳，在高雄區農改場協助下，今年2分地成功量產，因為管理的方式不同，比起澎湖的香茹草平均高度為20公分，屏東地區種植的香茹草可達40公分。

林文榮指出，香茹草是澎湖當地百年傳統茶飲，當地叫做「風茹草」，種植面積從20公頃剩下3公頃，4年前澎湖縣衛生局接獲檢舉抽驗，發現香茹草有農藥殘留，一度直接禁止鄉民不得販售，讓香茹產業跌到谷底，經過地方極力爭取，香茹草經過2個月禁售後終於解禁，但當地產量已無法滿足市場需求。

林文榮說，為了不讓民眾喝到「毒茶」，種植過程採用生物防治方式控制田間病蟲害，並用人工除草，消弭過去藥物殘留疑慮，他量產後也吸引不少澎湖業者探詢。

林文榮說，香茹草生長過程雜草特別多，是農民不願意投入種植的主因之一，但近年有許多研究報告指出香茹的功效，包括去年義大醫療團隊就發表香茹草機能性成分具有減輕化療病患疼痛的效果等，前景看好的香茹草，如有更多人投入量產，相信能帶動產業發展。