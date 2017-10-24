竹田國小「校長麵包日」挺蕉農

竹田國小「校長麵包日」利用生產過剩的香蕉當主角，透過美味的「香蕉蜜糖吐司」，在課堂上帶動學生探討產銷失衡問題。（記者邱芷柔攝）

2017-10-24 19:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田國小響應食農教育，每個月規畫1天「校長麵包日」，由廚工媽媽利用當季食材自製麵包甜點，這個月的「校長麵包日」，以生產過剩的香蕉當主角，透過美味的「香蕉蜜糖吐司」，在課堂上帶動學生探討產銷失衡問題。

竹田國小校長謝俊明說，今年香蕉創下歷史新高，卻也出現價格崩盤情形，大好大壞全在今年發生，很多孩子家裡就是務農，所以特別透過校長麵包日，將香蕉當作烘焙主角，一方面除了力挺蕉農，一方面也帶孩子探討生產端、加工端、銷售端與消費端之間的關係。

可口麵包出爐，校長麵包日成為竹田國小學童最期待的日子，去年3月開始，竹田國小廚工汪芬梅就發揮創意，把屏東當季農特產透過烘焙，推出不同口味的麵包，無論是加入在地檸檬的杯子蛋糕、百年櫻桃樹製成的果醬吐司等，都讓學生回味無窮。

謝俊明說，透過烘焙的轉換，除了讓學童知道「香蕉」可以有不同的吃法，刺激香蕉消費，透過食農教育也帶著孩子認識，為什麼產地價格與大家在市場買到的價格不同，為什麼會有產量過剩的問題，如何有效避免搶種等問題，帶學生從小培養從產地到銷售的觀念。