吉貝耍孝海祭》請亡母遠望祭儀 祭師奔百米除喪慰靈

孝海儀式在大公廨西南方約200公尺的農地舉行，族人遵循擔飯菜傳統，將裝在大竹籃內的飯菜擺放地上，祭師完成開向、點飯菜、請神看海戲等儀式，再由村中婦女以牽曲對著西南大海方向遙拜祖先亡靈。（記者王涵平攝）

2017-10-24 19:00

［記者王涵平／台南報導］台南吉貝耍孝海祭今日舉行，帶孝的族人段洪坤請亡母在距離孝海祭現場百餘公尺外看祭儀，祭師在牽曲進行時作法奔向段洪坤，現場引起議論，段洪坤解釋，這是西拉雅族傳統的除喪慰靈儀式。

孝海儀式在大公廨西南方約200公尺的農地舉行，族人遵循擔飯菜傳統，將裝在大竹籃內的飯菜擺放地上，祭師完成開向、點飯菜、請神看海戲等儀式，再由村中婦女以牽曲對著西南大海方向遙拜祖先亡靈，最後以採青走向結束祭典。「採青走向」以往是族中青年的馬拉松，祭典結束後，族人陸續前往大公廨乞「向水」回家。

「孝海」由來一說是為感念曾經幫助吉貝耍人名叫「阿海」的七股漁民，「阿海」在農曆9月初5遭雷殛仙逝，族人以孝海遙念。另一說是為了紀念當初渡海來台死於船難的祖先，族人遷至內陸後無法再至海邊祭祖，因而每年農曆9月初5面對西南大海方向遙祭。

今年特殊的是西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤的母親月前過世，帶孝的段洪坤不能參與祭儀，需身穿黑衣、帶亡母前往距離孝海祭會場百餘公尺的農田田埂遠望牽曲，祭師在牽曲進行中奔向段洪坤作法進行去喪慰靈，段洪坤往返家中與遙看孝海祭現場都需靜默不語。

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