尖石溫泉季 首推滿額送500元好康

新竹縣尖石鄉溫泉季今起開跑，活動期間凡住宿、泡湯消費額滿500元，即可享500元折價券優惠，限1000個名額。（記者廖雪茹攝）

2017-10-24 19:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕入秋，進入新竹縣尖石鄉泡湯季，也適逢黃寶石般的甜柿收成季節！尖石鄉公所等主辦單位宣布，溫泉季開跑，為期一個月活動期間，凡在尖石住宿、泡湯消費額滿500元，即可享500元折價券優惠，限1000個名額；11月4、5日兩天在還有甜柿展售會。

交通部觀光局、新竹縣政府、尖石鄉公所、雪霸國家公園管理處，共同合辦的「臺灣好湯，尖石鄉溫泉季—湯泉饗宴浪漫石刻」，今天在錦屏美人湯館宣布開跑，由傳統泰雅舞蹈表演揭開序幕，尖石觀光大使羅美玲獻唱傳統民謠；會中，並頒獎、表揚18名通過國際咖啡師認證的學員。

尖石鄉鄉長雲天寶表示，尖石擁有3大巨木群步道，包括司馬庫斯、鎮西堡和北得拉曼，邀請大家利用溫泉季1個月活動期間，來尖石泡好湯、走巨木、採甜柿、品嚐原住民風味餐；今年首度推出500元折價券，20家民宿和溫泉業者提供優惠，還有10梯次的特色2日遊，也第一次結合新竹縣高爾夫球場共同參與。

雲天寶說，全鄉甜柿栽種面積約49公頃，因氣候異常，加上鳥類和山豬搶食，預估今年的整體產量減半，民眾可要把握產季嚐鮮。

咖啡班班長李文福說，在原民會補助下，鄉公所聘請咖啡達人，在6月底開辦國際咖啡師認證研習班，除127個小時的培訓，學員更在課後勤加練習，結果全數通過City & Guilds的認證，精進一己專長。

主辦單位表示，此活動首獲原民會補助50萬元，民眾持有觀光護照，今起到12月8日，在尖石鄉內任何一家住宿或溫泉店家在尖石鄉內任何一家店，消費額滿500元，即可將發票或收據拍照回傳，向執行小組「藝為」兌換500折價券，總計1000個名額。

11月4、5日一連2天，在尖石鄉嘉樂竹屋展售的甜柿展售活動，有互動趣味競賽和泰雅歌舞表演；活動期間，在內灣大橋設有免費接駁站，歡迎搭乘大眾運輸的民眾多加利用。為促銷甜柿，只要民眾購買2盒以上，即可兌換限量的原住民DIY體驗券，兌完為止。

活動詳情可參見臉書「藝為IWW」。