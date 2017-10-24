芬蘭人聲樂團「高鐵趴趴唱」 在台中站唱《天黑黑》

來自芬蘭的頂尖人聲樂團「Tuuletar」今天在高鐵台中站獻唱，還特別演唱《天黑黑》。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-24 20:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕來自芬蘭、4名女藝術家所組成的頂尖人聲樂團「Tuuletar」，今天下午在高鐵台中站大廳獻唱，沒有樂器伴奏，團員以嘴巴做出各種聲音效果，演出還隱藏「彩蛋」，團員入境隨俗演唱台灣人身耳熟能詳的童謠《天黑黑》，許多旅客忍不住跟著哼唱。

「Tuuletar」在芬蘭語意指「風之女神」，代表和諧的人聲如風般充滿神秘的吸引力。

「Tuuletar」的音樂不僅擅長以芬蘭語傳達芬蘭特有文化，更深受美國嘻哈音樂影響，可說是民俗嘻哈人聲音樂的先驅，2015年曾在國際阿卡貝拉大賽大放異彩，抱回流行組冠軍及觀眾票選最佳人氣獎。

「Tuuletar」應邀來台巡迴表演，讓旅客在候車的同時就能欣賞到超水準的人聲音樂，也讓旅客感受到合唱藝術的無限魅力。

在高鐵台中站的演出，悠揚美妙的人聲合唱，讓現代化車站大廳增添濃厚的人文與藝術氣氛，更不時穿插有獎徵答與旅客互動，演唱結束後更開放團員與旅客合影，歡度輕鬆愜意的午後時光。

26日下午 拉脫維亞人聲樂團FRAMEST獻唱

高鐵台中站說，「高鐵趴趴唱」巡演台中站第二場，邀來自拉脫維亞人聲樂團「FRAMEST」，10月26日下午17點25分於高鐵台中站大廳演出，歡迎有興趣的民眾把握難得機會，蒞臨現場聆聽。