泡湯A好康 中台灣6大溫泉區推優惠

中台灣湯饗活動整合業者提供優惠，鼓勵民眾多泡湯。（記者張菁雅攝）

2017-10-24 19:05

〔記者張菁雅／台中報導〕秋冬是泡湯季節，參山國家風景區管理處與台中市政府觀旅局共同主辦「中台灣湯饗」活動，將於11月24日至26日在谷關溫泉區登場。今年首度結合泰安、大坑、谷關、烏日、東埔及北港溪等中台灣6大溫泉區，共同行銷宣傳，提供多元泡湯選擇。

中台灣6大溫泉區，台中就佔了3個。副市長張光瑤表示，泡湯好處很多，除了促進血液循環，還能抗癌，不只秋冬要泡湯，一年四季都應該泡湯，享受盡情流汗、吹拂微風的痛快感。

參山國家風景區管理處長吳主治也說，泡好湯不分四季，冬天可以暖身、夏天則能健身，希望透過「中台灣湯饗」平台，整合中台灣6大好湯的優惠資訊，讓民眾容易取得好康訊息，泡好湯、A好康。

泰安、大坑、谷關、烏日、東埔及北港溪溫泉業者將提供泡湯及住宿優惠，並參與「中台灣泉攻略集章」活動，民眾只要在7個指定地點領取集章卡，集滿3個章，即可至谷關遊客中心兌換「原來幸福」壓縮毛巾，或至埔里遊客中心兌換日月潭明信片等限量紀念品。

另外，這次活動也和台灣觀光巴士結合，推動原民部落輕旅行，規劃「梨山幸福巴士二日遊」及「谷關放輕鬆－溫泉水療、客家大宅一日遊」。11月25至26日也提供谷關至松鶴免費接駁專車，由在地松鶴社區發展協會為遊客導覽解說。