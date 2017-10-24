經濟部提開採陸砂 環保署今完成政策環評

環保署今完成經濟部所提砂石開發供應政策環評，為降低進口砂石比例，未來將規劃開發陸上砂石，不過環評結論仍要求，砂石供應來源應以河川砂石、資源化材料等為主。圖為示意圖。（資料照，記者佟振國攝）

2017-10-24 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣要開始開採陸上砂石！環保署今完成經濟部所提砂石開發供應政策環評，為降低進口砂石比例，未來將規劃開發陸上砂石，不過環評結論仍要求，砂石供應來源應以河川砂石、資源化材料等為主，最後才能考慮完備環境保護及生態保育對策的礦區礦石及批註土石及陸上砂石採取。

綜合媒體報導，經濟部日前提出「砂石開發供應政策評估說明書」，希望能規劃開發陸上砂石，因為經濟部預估未來6年台灣每年砂石需求量為7400萬公噸，但減去國內年砂石自主供應量每年還有2307萬公噸的缺口，因此經濟部規劃透過自主供應補足缺口，並且在台灣北區、中區及南區設置陸上砂石採區。

環境保護署今天召開專案小組第3次意見徵詢會議，會議中擔任主席的環保署副署長詹順貴質疑，依照營建署資料，台灣有超過100萬棟的餘屋，經濟部應明確提出砂石使用在住商營建的比例。另有環評委員，認為應先提出哪些區域經評估後是可開採陸砂。對此經濟部則回應稱，目前沒有營建使用比例資料，也尚未確定陸上採砂位置；經濟部也坦言，公布後地方政府也不一定會准。

最終會議結論為砂石供應來源除受出口國砂石政策影響的進口砂石，宜考量長期運輸排碳因素適度調降外，建議優先善用「河川砂石」自然資源，並持續檢討「資源化材料」等循環經濟相關來源替代比率之可能性，以及提升「營建剩餘土石方」再利用比率等，最終才能考慮完備環境保護及生態保育對策的礦區礦石及批註土石及陸上砂石採取。