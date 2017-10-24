國外無防災假入法案例？ 學者打臉勞動部：德國就有

2017-10-24 18:25

〔記者李雅雯／台北報導〕專櫃暨銷售人員工會、青年勞動九五聯盟今天下午召開座談會，批評勞動部持續以「天災不可歸咎勞資雙方」作為立法責任推卸言詞，或指稱國外無立法案例而不作為，勞動部應該在朝野立委、社會各界皆有共識情況下，推動防災假入勞基法。

國立交通大學科技法律學院助理教授邱羽凡說，根據企業危險理論，德國民法第615條就做出規範，規範雇主應該承受停工風險，繼續發給勞工薪資，且不得要求勞工補班，因為天災導致未能營業，就是雇主必須承擔的停工風險。

邱羽凡指出，所謂的「颱風假」、「防災假」，定義上並不是「假」，而是勞工面對天災時，有不出勤的理由。勞資關係中，誰較有面對天災時的風險承擔能力，顯然是雇主；正是因為天災不能歸咎勞資雙方，愈加有立法迫切性，藉由立法去確立勞工遇天災不出勤的理由，以及勞工在在安全無虞情況下出勤時的給薪方式。

邱羽凡說，台灣就是多颱風國家，不是說其他國家、地區沒有，台灣就不做，勞動部做了各國考察，實在奇怪，居然沒有參考德國案例，德國最常遇到的天災是冰雹，可能到會擊破車窗的程度，這種天災發生時的停工風險，就是由雇主承擔。

勞動部：遇颱風不出勤照給薪無入法案例

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛回應，關於勞雇關係和遇到天災如何因應等相關議題，各個國家民法內都有通則規範，每個國家對於勞資雙方如何履行責任上各有規範，在確立勞工遇颱風不出勤照給工資的入法上，目前確實沒看到其他國家、地區案例。