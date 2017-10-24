台灣時區調不調？ 國發會26日決定主責機關

2017-10-24 18:30

〔記者陳梅英／台北報導〕日前有網友在國發會公共政策網路參與平台提點子提議調整台灣時區，之後又有網友反提案，應維持原時區，兩案都在2-3天內快速成案，國發會考量議題相同決定併案處理，不過現在卻出現主責機關喬不定情況，國發會將於26日找交通部、內政部以及經濟部協調。

網友日前提議我國時區由目前的GMT+8提前至GMT+9，與日韓相同，脫離中國標準時區，讓到台灣的中客或是外國旅客也可意識到台灣與中國沒有從屬關係，且台灣所處地區，若時區提早1小時，冬季下班不會這麼暗，夏天也可利用陽光。

該提案在短短3天內跨越5000人附議門檻，卻引發網友大戰，隨後有網友反提案，建議維持原時區，反對改變時區，也是在2天內成案。

國發會資管處處長潘國才表示，網友提案通過後，國發會將在10天內決定主責機關，該主責機關則必須在2個月內回應，由於此次2議案主題相同，決定併案處理，但議題牽涉3部會，包括交通部、內政部以及經濟部（標檢局），要決定主責機關很頭痛，為此，國發會將於26日邀請這3個部會開會協調。

更棘手的還有網友提議禁止五星旗在台灣公開懸掛案，10月2日已經成案，截至目前仍未協調出主責機關。

潘國才說，以過去經驗來看，若牽涉太過複雜，也未必是由單一機關負責，有可能會是多個機關共同回應。

國發會公共政策網路參與平台成立以來，上線時間已有2年，截至106年9月10日止，使用人次突破800萬人次，達813萬人次，共有2233項提議，89件成案，成案比例為7.1%。

提點子剛開始推出也曾被外界視為冷衙門，為此國發會檢討二階段附議改為一階段，隨網路時代崛起，民眾使用網路更為便利，美國白宮網站「We the People」日前也提高附議門檻，提點子是否跟進，考慮提高5000人的附議門檻？潘國才表示，目前正在徵詢各界意見，尚未決定。