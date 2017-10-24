人行道拓寬影響出入動線 嘉義大林人抗議

嘉義縣政府施作「大林慢城營造計畫」工程，拓寬2側人行道，居民認為恐影響出入動線，今天下午在工地陳情抗議。（記者曾迺強攝）

2017-10-24 19:09

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣政府建設處9月底在大林鎮中正路施作「大林慢城營造計畫」工程，重建的人行道與植栽花台將縮減道路範圍，60多位居民認為新施作的人行道恐影響出入動線，今天下午在工地群情激憤向縣府建設處建設管理科長林豐洲等人陳情抗議；林豐洲向眾人承諾即起停工，並取消植栽花台設置，修改設計將再召開協調會，與居民取得共識才會復工。

林豐洲表示，全長1.4公里的中正路既有兩側人行道年久失修，向內政部營建署申請經費，分三期工程重鋪人行道，人行道寬度由既有2公尺向外延伸1.4公尺，塑造3.4公尺人行空間，其中將設置植栽花台等，美化鎮容，預計12月底完工。

不過，居民反映，先前在5月底召開的協調會，建設處人員與居民對人行道設計無共識，直到9月底施工後，才發現縣府「硬來」，今由大林鎮民代表陳春一等人率眾抗議，轄區民雄警分局動員警力戒備，過程未發生衝突。

當地平林里長鄭邵宗說，一期工程沿線有20餘戶住家與店家，新施作的人行道將縮減原本雙向各2快車道、1慢車道的路幅，且住家與住家間僅留4公尺讓2戶共同出入，人行道將作10公分高的花台，恐被絆倒，妨礙通行；陳春一說，居民訴求不縮減路寬，並要求縣府建設處修改設計，以不影響出入動線為原則。