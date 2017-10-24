衣服尺寸從5、6種變60種 紡織業拼升級智慧製造

2017-10-24 17:54

〔記者黃文瑜／台南報導〕「以前衣服只要幾種尺寸，現在一款要60種」，政府大力推行5+2產業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今日在南科管理局舉辦「智慧機械產業人才論壇」及成果展，上半年開設人工智慧相關課程，幫助產業升級，連知名的紡織大廠福懋紡織加入職訓。

雲科大推廣教育中心主任鄭政秉是職訓講師，他指出，德、日、美智慧製造的發展走在前端，台灣紡織產業在AI中，非明定的產業升級項目，但業界確實有需求，以福懋紡織為例，現在國際市場上客制化、特殊製造越來越普遍，因此被「推著走」，被迫從傳產改變生產型態才能有產業競爭力，以前衣服的尺寸只有5、6種，現在要60種，鞋子要從2號做到300號。

「購買新的機臺很花錢」，鄭政秉說，以產業龍頭而言，員工人數多、機臺大多也較舊、數量也較多，一次把機臺更新對產業是很大的負擔，目前是運用軟體結合舊機臺，並做員工訓練，讓產業能與客戶端做聯結，透過大數據能更加了解客戶需求，目前福懋紡織已有一條生產線成功升級為智慧製造。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，智慧機械是未來發展趨勢，今年度推動智慧機械，雲嘉南區超過千人受惠，包括「企業人力資源提升計畫」已輔導雲嘉南區11家企業辦理機械手臂與換刀系統結合應用、工業4.0人機介面應用實務進階等相關課程。

企業在輔導後已著手將傳統生產線升級為智慧生產線，柯呈枋指出今年度「產業人才投資方案」也有對外開辦智慧家電機械研發設計班、無人機組裝及智慧機械應用班等19班在職課程，讓上班族也能利用下班時間進修智慧機械課程。