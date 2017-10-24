台灣國際女性影展台中開跑 即日起免費報名

2017-10-24 17:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣國際女性影展27日起在台中開跑，將播出包括入選柏林影展的「娜魯的憂鬱邊界」、「日常對話」等影片，今年並首度舉辦「一日影像培力工作坊」，邀請多位電影專業人士介紹各類型電影、紀錄片製作過程等，活動免費參加，即日起開放報名。

「2017台灣國際女性影展－女『中』豪傑 日日影系列影展活動」今天在台中市政府舉辦記者會，宣布影展開跑。副市長林依瑩表示，台灣國際女性影展已連續舉辦24年，今年女性影展持續與台中市影視發展基金會合作，其中影展選片主題「與羈絆╱伴共舞」（Entangled Dance）恰好與台中市致力推動的各項長照計畫不謀而合，影片中的真實人生情節或虛構故事，相信都將為觀影者帶來更深刻的生命理解與幫助。

台灣國際女性影展理事長范情表示，女性影展將世界各地優秀的女導演作品帶到台中，包括入選柏林影展的「娜魯的憂鬱邊界」，獲柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片肯定，並將代表台灣角逐今年奧斯卡最佳外語片的「日常對話」，於倫敦酷兒影展深受好評的「必殺絕招愛上妳」等，每部皆是精選之作。

台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳指出，今年影展首度規劃一日工作坊，是深度影像教育的延伸，希望透過活動持續推廣台中影視及影像教育。

受邀出席的市議員賴佳微被問到「想成為哪種女中豪傑？」她表示，每位女性在自己崗位上很努力，遇到困難積極克服，「做自己」就是女中豪傑。

「2017台灣國際女性影展－女『中』豪傑 日日影」10月27日起至11月12日，分別在台中放送局及台中文化創意產業園區展開，影展活動免費，即日起開放報名，額滿為止。