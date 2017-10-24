務農11週當「一季園主」 大學生︰震撼教育

參加一季園主的7位大學生進行成果發表會。（記者林宜樟攝）

2017-10-24 17:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推廣設施農業，嘉義大學7位大學生今年6月參加嘉義縣精緻農業協會舉辦的「一季園主」活動，經過11週實際操作務農，收成700公斤甜瓜，收益15萬餘元，過程中曾歷經颱風淹水等辛苦過程，讓一季園主們直說有如「震撼教育」。

「一季園主」活動今天在太保市安東國小舉行成果發表會，嘉義縣副縣長吳芳銘頒發結業證書給大學生楊荐翔、黃培展、鐘鳴源、李浩瑋、王顥澄、王秉鋒、林楷博7人，學生們並捐贈部分收益所得給公益團體安仁家園；吳芳銘勉勵青年在嘉義投入設施生產，成為新一代精緻農業和設施農業的佼佼者。

嘉義縣精緻農業協會「一季園主」請農業試驗所及台南區農業改良場投入資源及專家技術輔導，讓青年實際操作，並有專業農民協助，由精緻農業協會會員無償提供2分地溫室設施給素人耕作。

嘉義大學園藝系學生王顥澄表示，一季園主學習收穫很大，定植後遭遇到颱風，更感受到農民靠天吃飯、血本無歸的辛苦。

學生王秉鋒說，看到淹水時完全說不出話，但也藉由風災過程，學習如何排水及危機處理，他也認為，經過實際操作後，找回讀書樂趣，更瞭解學習的知識在將來的工作都會用到，開始對未來有方向。