救關西塞車 鎮代會爭取：拓寬、開放服務區公務便道

新竹縣關西鎮代表會主席劉德樑建議，拓寬這條只供國道3號關西服務區員工機車通行的便道，改做所有小客車用路人都可以南來北往的關西交流道東側匝道。（記者黃美珠攝）

2017-10-24 17:41

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮近年假日飽受國道3號車流湧入的塞車之苦，鎮代會爭取拓寬國道關西服務區西南側現有公務便道，作為關西交流道的東側聯外匝道，限制僅供南來北往的自小客車行走，直接打通國道3號和省道台3線，以解決假日塞車困境，代表會主席劉德樑說，近日就將具文向縣府陳情，請求進行可行性評估。

縣府工務處養護科說，縣府在今年3、4月，因應關西鎮的交通困境，向中央提報「生活圈道路計畫交通滾動式檢討」，爭取600萬研究、評估如何解決。這個計畫如果順利，可望11月底就會有眉目，屆時可以把關西鎮代會建議的東側匝道開闢可行性，一併納入評估。

劉德樑說，關西非常需要外環道解決市區每到假日就塞車的問題，但外環道就像黃粱一夢，已經胎死腹中，代表會想到位於東安里上三屯地區，長約400公尺、現寬3公尺，僅供關西服務區員工騎車通行的公務便道，想要把它拓寬為8公尺的雙向單線匝道，限制只有自小客車可以經此，直接往來國道3號和省道台3線之間，初步評估不含用地徵收大約需要5000萬元。

代表會認為，這條便道周邊多屬國道用地，少部分才是私有民地，如果可以順利拓寬作為關西交流道的東側匝道，不僅解決關西塞車問題，也讓南來北往要去浪漫台3線遊賞的自小客車用路人，可以更快速擺脫塞車之苦。

劉德樑說，鎮代會今年8月底在縣議員劉良彬、嚴永秋支持下，主動向交通部陳情。高公局日前回覆，關西市區塞車主因在交流道以118號縣道為連絡道，兩端都是雙向4車道的配置，但一到關西卻縮減成了雙向雙車道，以致形成瓶頸。

他說，雖然高公局在國道3號龍潭收費站站區規劃設置高原交流道，但就算未來完工了，也只能移轉龍潭到關西交流道之間15％的車流。

劉德樑說，從相關規定發現，申設或開放服務區聯外道路的權責在服務區所在縣市政府。所以，鎮代會近日將行文向縣府陳請，希望縣府評估增設關西服務區東側聯外匝道的可能。

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