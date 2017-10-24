鬧熱關渡節週日登場 柯文哲將大划獨木舟

2017鬧熱關渡節記者會中，北投區一德里的居民裝扮成鴨子造型，大展創意。（台北藝術大學提供）

2017-10-24 18:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2017鬧熱關渡節於10月29日登場，今年規劃萬人踩街、百舟齊航的水陸並進活動，其中陸上參與創意踩街團隊多達35隊，水上則有百艘獨木舟組成船隊，主辦單位預估參與人數上看萬人，台北市長柯文哲在當天將加入船隊，大展身手划著獨木舟，與民眾一起變裝鬧翻關渡。

鬧熱關渡節由北市觀光傳播局、台北藝術大學、關渡宮等單位共同舉辦，今天召開宣傳記者會，北藝大傑出校友「他拉喇叭團」帶來管樂表演，預告活動即將登場，關渡在地居民還身穿鴨子造型展現踩街的創意裝扮，柯文哲當天搭乘的彩繪獨木舟也亮相。

北藝大校長陳愷璜表示，今年關渡節規模比往年更大，主題為「創新關渡有藝思」，這不只是一天的文化節慶，而是基於永續人文生活的概念，導入大淡水計畫，關注環境。

觀傳局長簡余晏則說，有特色的地方、在地味道的學校、以及台北市精神的藝術氣息，就是鬧熱關渡節。透過市府與民間單位合作，北藝大的藝術力量進入社區與居民的熱情投入，社區的樣貌完全不一樣。

關渡節重頭戲「百舟齊航 匯聚關渡」，29日當天上午8點半，首批船隊從雙溪碼頭出發，沿基隆河、淡水河划向終點站關渡漁港，柯文哲將在10點加入船隊，乘坐為鬧熱所彩繪的獨木舟，預計於10點半上岸，隨即變裝加入踩街隊伍，與大家歡樂過節。

主辦單位還表示，今年還舉辦寫生及攝影比賽，提供獎金、獎品的獎勵，寫生比賽當天限量100名的名額一同參與；攝影比賽則是以「同遊」為主題，留下珍貴的永恆畫面與回憶。詳情可至活動官網：http://www.guandu.tw/查閱。