做公益最霸氣！ 人瑞蔡海東再捐重陽紅包

蔡海東立刻將重陽禮金捐出，由公所主秘陳新澈（左）代表接受。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-24 17:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區的百歲人瑞蔡海東，去年捐出自己積蓄已久的子女孝親費100萬元，提供地方急難救助之用，傳為佳話；重陽節將至，代理市長李孟諺今天專程探視，並致贈1萬元的現金紅包，他二話不說，立刻轉交給公所，繼續關懷弱勢，行善的霸氣，令在場的各界貴賓感動。

蔡海東民國5年出生，目前仍是歸仁區後市里第13鄰的鄰長，李孟諺今天下午專程到他的住家拜訪，代表市政府致贈1萬元禮金，也代頒總統府的敬老狀與衛福部的紀念品，預祝重陽節快樂，親朋好友也湧入、致賀，場面熱烈。

高齡101歲的蔡海東，四代同堂，年輕時開枝散葉迄今，家中人口超過50位，長子蔡春榮指出，他的父親光是曾孫就有23名，享受天倫之樂。

蔡海東雖然重聽，也以輪椅代步，但視力、記憶都很好，飲食正常，比之前更有胃口，健康狀況頗佳，長媳王繁子提及公公的長壽秘訣，就是放寬心，讓子女自由發展，不會去操煩，他認為「兒孫自有兒孫福」。

蔡海東才從李孟諺手中拿到市政府的重陽禮金後，立刻再拿出1萬元交給公所主任秘書陳新澈，一樣做為弱勢族群的急難救助之用，雖然年歲已高，但行善毫不遲疑。

對於蔡海東的義舉，李孟諺稱許不已，也認為是子女們的悉心照顧，才能力挺百歲人瑞繼續做公益，這樣的福報，令各界欣羨。

李孟諺強調，正全力將台南打造為健康樂活的宜居城市，除了敬老之外，在解決少子化的問題上，也提供了托嬰補助，希望減輕父母的經濟負擔，帶動生育率。