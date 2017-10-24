金門博弈公投倒數 反賭團體促政治人物表態

台灣反賭博合法化聯盟一行人在金門宣導反賭理念。（圖由台灣反賭博合法化聯盟提供）

2017-10-24 17:07

〔記者劉力仁／台北報導〕本週六（28日）金門將舉行博弈公投，台灣反賭博合法化聯盟近日走訪大金、小金9個聚落，多數民眾支持反賭立場，痛批賭場將導致治安與家庭敗壞，台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳表示，金門縣長陳福海與立委楊鎮浯應該表態，讓選民知道民選政治人物的立場。

台灣反賭博合法化聯盟一行人，今天清晨先到小金門人潮最多的東林市場附近發放文宣，緊接至青岐、楊厝、上庫、上林4個聚落，接觸到居民221人，202人表達不支持賭場、5人支持賭場、14位立場不明。部分烈嶼鄉居民反映尚未收到公投的選舉公報和通知單。

台北市社會局長許立民，在反賭聯盟執行長何宗勳臉書留言：懷念的小金門，金門加油，反博弈成功，他在民國86年到88年間在金門158師服役，擔任少尉醫官。

離島興設觀光賭場必須過兩關：依據《離島建設條例》第10-2條：「開放離島設置觀光賭場，應依公民投票法先辦理地方性公民投票，其公民投票案投票結果，應經有效投票數超過1/2同意，投票人數不受縣（市）投票權人總數1/2以上之限制。」因此第一關必須先通過地方性公投，也就是「博弈公投」，因為不受投票人數須達投票權人總數1/2以上的限制，通過門檻較其他公投為低。

《離島建設條例》第10-2條亦規定「有關觀光賭場之申請程序、設置標準、執照核發、執照費、博弈特別稅及相關監督管理等事項，另以法律定之。」故即便地方公投過關，仍須待《觀光賭場管理條例草案》為依據，賭場才能興設。至今，《觀光賭場管理條例草案》尚未完成立法。