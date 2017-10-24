醫病》一年約百人罹病 李斯特菌症擬列法定傳染病

2017-10-24 16:57

〔記者林惠琴／台北報導〕近年國際間發生多起因食用遭李斯特菌污染的沙拉、即食肉品或哈密瓜等造成的大規模疫情，美國、加拿大、澳洲及歐盟等國家，已將李斯特菌症列為法定傳染病監測項目，我國衛福部疾管署今日也宣布，擬將李斯特菌症列為第四類法定傳染病，已預告草案。

疾管署副署長羅一鈞表示，李斯特菌症主要透過吃下受污染的食物，例如蔬果、生乳、乳酪、肉品、熱狗、魚蝦、冰淇淋等造成感染，大部分的流行都與食物污染有關，也有可能透過受感染的孕婦經由胎盤或產道傳染給新生兒造成母子垂直感染。國際文獻報告指出，年長者、免疫力低下的族群及新生兒感染後，可能引發敗血症或腦膜炎等嚴重疾病，甚至死亡，致死率可達2至3成，而孕婦感染後可能會導致流產、死胎、早產，或於分娩時經產道傳染胎兒，造成新生兒敗血症或腦膜炎。

羅一鈞指出，初步統計國內1年約有50至100例不等的個案，但此數字仍被低估，實際應該更多。

羅一鈞說明，李斯特菌症列入法定傳染病後，臨床醫師或醫療機構等相關人員如發現或懷疑病患罹患該病，且自病患體內檢出李斯特菌，將被要求72小時內依法通報當地衛生主管機關，並將已分離菌株送疾管署鑑定確認。

羅一鈞強調，該草案預告意見評論為期60天，截至12月22日止，預計順利的話，可於明年上路。