竹市客家文化節11/4登場 16場藝文展演邀您來「尞」

2017-10-24 16:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅與客委會副主委范佐銘今天共同為新竹市第3屆客家文化節敲開序幕，從11月4日開始在關新公園、內湖夜市、明湖公園及北大公園，每個週末都有好吃、好玩又好看的16場藝文展演，還有新竹好客美食大賞，呈現濃濃客家風情及藝文饗宴，邀請市民來享受秋季好「客」時光。

林智堅說，新竹市客家人口超過13萬、佔總人口3成，他任內成立客家事務科，也規劃打造關東客家主題市場，要讓這座「客家會館」，也成為客家圖書館，結合週遭客庄景點，打造在地客家文化推廣中心。

林智堅說，客家文化節除要讓市民共同認識客家文化，也提供舞台給年輕藝術家，把屬於台灣的客家文化交棒傳承下去。他還自詡，作為桃竹竹苗地區的經濟、文化中心，新竹市雖然不在台三線上，但浪漫台三線計畫不但不能遺漏，還要成為桃竹苗的文化櫥窗，近日與桃竹苗縣市共同合作製播「台三愛玩客」節目，就是要讓大家認識新竹市、認識客家。

客委會副主委范佐銘說，今年文化節邀請到很多客家優秀的戲劇、舞蹈表演團體演出，也前進校園推動兒童童謠的活動，顯示竹市重視客語向下扎根的工作。目前客委會正推動客家基本法修正，希望未來在新竹市東區、香山區等客家重點文化發展區，能以客家話作為通行語之一，讓中央、地方共同為客語傳承一起打拚。

文化局表示，今年新竹市客家文化節是第3年辦理，為期1個月的活動有客家流行音樂、戲曲、舞蹈等不同主題，11月4日起到11月25日，邀請金曲團隊黃子軒樂團、新竹交響管樂團、傳統戲曲文和傳奇戲劇團、紅瓦民俗舞蹈團、極至體能舞蹈團等知名客家表演團體於關新公園、明湖公園、內湖夜市及北大公園演出16場次的表演。

此外也有「集點賞客藝」趣味集點，民眾在各場次服務台領取集點卡，只要收集2個章即可兌換貴賓好禮並參與抽獎，獎項包含IPad、腳踏車、拍立得等好禮。