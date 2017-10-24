美藉男遺失三年的平板電腦 刑警幫忙找回來

2017-10-24 16:43

〔記者王俊忠／台南報導〕有些人有物品失而復得的經驗，但您或許難以相信三年前在異鄉遺失的平板電腦竟然被警察找回來？剛從南市警六分局調往善化分局的偵查佐張欽棠，近日幫一位美國藉男子找回三年前在台南遺失的平板電腦，失主委託美籍友人出面領取時連連驚呼：「MY GOD！台灣警察太厲害了！」。

警專24期畢業的偵查佐張欽棠，警界年資約10年，曾在新北市三重、三峽分局、刑警大隊擔任刑事、行政警察工作。十年間張員的細心與敬業讓他練就「以失物找失主」的專業功力，他在南市六分局偵查隊服務期間，總能在拾得物微小的特徵找尋相關線索，進一步追查出失主下落，讓「流離失所」的遺失物得以回到主人身邊。

警方調查，這部遺失的7吋平板電腦價值約台幣一萬五千元，目前已停產。六分局大林派出所員警在十月十六日受理民眾報案稱在南區水都游泳池附近撿到一部平板電腦，這部平板後來送到偵查隊張欽棠手上。

張欽棠將平板充電後開機時看到一個暱稱，他試著以此暱稱臉書搜尋，果然找到與暱稱相同名稱的美籍人士，張聯絡上這位美國人，對方表示自己目前在台北工作，這部平板是三年前在台南遺失的，本以為找不到了，沒想到台南警察讓他「失而復得」。

這位美籍失主聯絡在台南工作的美籍友人史諾亞，請史諾亞到六分局領回平板電腦，史諾亞對員警說：「台灣警察太厲害了！三年前遺失的東西，警察竟然可以幫忙找回來！」。

張欽棠透露，除了這件平板案，令他印象較深刻的是去年有民眾拾獲一個內有現金台幣四萬元的薪水袋，薪水袋上只寫一個名字，沒有其他線索，他僅憑這名字的三個字比對多筆資料，就找到薪水袋的失主。